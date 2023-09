Verkehrsunfälle Mehrere Unfälle auf Autobahn 2 bei Helmstedt und Magdeburg Von dpa | 26.09.2023, 12:09 Uhr | Update vor 20 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Aufgrund mehrerer Unfälle auf der Autobahn 2 bei Helmstedt und Magdeburg ist der Verkehr dort am Dienstagvormittag stark behindert worden. Bei einem Unfall auf der A2 bei Helmstedt am Morgen wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren den Angaben zufolge drei Fahrzeuge - ein Lastwagen, ein Auto und ein Kleintransporter - zusammengestoßen. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Braunschweig. Die Autobahn wurde für kurze Zeit voll gesperrt.