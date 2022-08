ARCHIV - Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Brände Mehrere Pkw-Brände in Lüneburg: Zeugen gesucht Von dpa | 03.08.2022, 16:13 Uhr

Nach mehreren Pkw-Bränden in Lüneburg sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht zum Mittwoch brannten einige Autos auf verschiedenen öffentlichen Parkplätzen, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch eine mobile Toilette in einem Grünbereich fing Feuer. Die Feuerwehr war mit diversen Kräften im Einsatz. Die Polizei hatte zunächst keine konkreten Hinweise auf einen Verursacher. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Die Beamten ermitteln aufgrund des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung in mehreren Fällen.