Grafschaft Bentheim Autobahn 30 nach Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt Von dpa | 07.06.2023, 12:28 Uhr

Wegen der Bergung eines verunglückten Sattelzuges auf der Autobahn 30 Amsterdam-Hannover ist ein Abschnitt am Mittwochmorgen bei Bad Bentheim zeitweise gesperrt worden. Der Lastzug hatte eine 14 Tonnen schwere Turbine geladen, die am Dienstagabend wegen einer mangelhaften Ladungssicherung in die Plane des Anhängers gerutscht war. Für die Bergung am frühen Mittwochmorgen wurde die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Nordhorn und dem Autobahnkreuz Schüttorf von 1.30 Uhr bis 4.00 Uhr gesperrt, wie die Polizei mitteilte.