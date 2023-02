Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Grafschaft Bentheim Mehrere Haftbefehle - 41-Jähriger festgenommen Von dpa | 12.02.2023, 16:18 Uhr

Die Polizei in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim hat einen Mann festgenommen, der mit gleich drei Haftbefehlen gesucht wurde. Er sei bei einer Kontrolle in einem aus den Niederlanden kommenden Zug aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der 41-Jährige habe gegen seine Bewährungsauflagen in einem Prozess wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis verstoßen und werde deswegen gesucht. Außerdem war er zu zwei weiteren Prozessen wegen Diebstahls und Urkundenfälschung nicht erschienen, weswegen zwei weitere Haftbefehle gegen ihn ausgestellt wurden. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam am Freitag anschließend in ein Gefängnis.