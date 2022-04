ARCHIV - Eine Person tropft eine Flüssigkeit in einen Corona-Schnelltest. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Mehrere Corona-Regeln werden verlängert: Andere fallen weg Von dpa | 26.04.2022, 17:34 Uhr

Eine FFP2-Maske in der Bahn oder im Bus müssen Menschen in Niedersachsen noch weitere Zeit tragen. Eine andere bislang geltende Regel fällt hingegen in Kürze weg.