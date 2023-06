Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Jahresvergleich Mehr Verfahrenseingänge bei Verwaltungsgerichten Von dpa | 02.06.2023, 14:45 Uhr

Bei den Verwaltungsgerichten in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr mehr Verfahren eingegangen. Diese Zahl lag bei rund 20.300 und somit um knapp 80 höher als ein Jahr zuvor, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am Freitag mitteilte. Knapp 21.500 Verfahren wurden im vergangenen Jahr erledigt, somit sank die Zahl der bestehenden Verfahren weiter.