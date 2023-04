Schwimmbad Foto: Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Mehr Schwimmer: 2022 doppelt so viele Schwimmabzeichen Von dpa | 12.04.2023, 11:30 Uhr

Deutlich mehr Kinder als in den Corona-Jahren haben im vergangenen Jahr Schwimmen gelernt. 2022 seien insgesamt 78.716 Schwimmabzeichen abgenommen worden - mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. 2021 waren es demnach 38.112.