Der Landesverband sexuelle Gesundheit Niedersachsen fordert mehr Präventionsangebote für Menschen in Haft. „Sex und Drogengebrauch gehören zur Realität in niedersächsischen Gefängnissen, deshalb ist es notwendig, auch dort für mehr Informationen zu sorgen“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Christin Engelbrecht anlässlich des Tags der sexuellen Gesundheit am 4. September in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.