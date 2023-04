Arzt Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ärzte Mehr Neuanträge ausländischer Mediziner in Niedersachsen Von dpa | 05.04.2023, 16:01 Uhr

Die Zahl der Neuanträge von Medizinern aus dem Ausland, die in Niedersachsen arbeiten wollen, ist im vergangenen Jahr spürbar gestiegen. 2022 seien es 1587 Neuanträge gewesen, ein Jahr zuvor dagegen 1156, teilte Meike Meyer-Wrobel vom niedersächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung am Mittwoch mit. Dagegen sei die Zahl der tatsächlich erteilten Approbationen und Berufserlaubnisse an Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 leicht gesunken. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.