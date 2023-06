Einschulung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Mehr Kinder mit Sprachproblemen vor dem Schulstart Von dpa | 22.06.2023, 15:21 Uhr

Die Zahl der Kinder mit sprachlichen Problemen vor der Einschulung hat in der Region Hannover zugenommen. „Das ist sehr besorgniserregend“, sagte Regionspräsident Steffen Krach am Donnerstag. So hätten 16,3 Prozent der Mädchen und Jungen im Einschulungsjahrgang 2022/23 ein auffälliges Ergebnis im Test zu Präpositionen und Plural. Fünf Jahre zuvor waren es nur 10,9 Prozent. Auch die Fähigkeit, Gegenstände zu erkennen und zu malen, sei geringer geworden.