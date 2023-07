Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Kita Mehr Kinder in Niedersachsen in Tagesbetreuung Von dpa | 13.07.2023, 12:53 Uhr | Update vor 1 Std.

In Niedersachsen hat die Zahl der Kinder in der Tagesbetreuung zugenommen. Im vergangenen Jahr war etwa jedes dritte Kind unter drei Jahren in einer Kindertagesbetreuung, also etwa in einer Kita, heißt es in einer Studie des Bundesfamilienministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Jahr zuvor lag der Anteil noch bei etwa zwei Prozentpunkten weniger (31,9 Prozent). 2006 waren es nur 5,1 Prozent. Rund 77.200 unter Dreijährige wurden im vergangenen Jahr in einer solchen Einrichtung betreut, ein Jahr zuvor waren es knapp 71.800.