Umwelt Mehr Hausmüll während Corona-Pandemie Von dpa | 13.03.2023, 12:18 Uhr

Während zwei Jahren Corona-Pandemie haben die Menschen in Niedersachsen fast nur zuhause gesessen - das hat sich auch im Müllvolumen niedergeschlagen. Die Abfallentsorger sammelten 2020 und 2021 deutlich mehr Haushaltsabfälle ein als 2019. Das teilte das Landesamt für Statistik in Hannover am Montag mit.