Kriminalität Mehr Geldautomaten gesprengt: Lage Organisierte Kriminalität Von dpa | 08.12.2022, 02:48 Uhr

Sprengungen von Geldautomaten nehmen in Niedersachsen zu, die Polizei vermutet dahinter Strukturen der Organisierten Kriminalität. In diesem Jahr wurde schon bis Ende November ein Rekordwert von 60 Taten verzeichnet. Seitdem kamen aufgesprengte Geldautomaten in Hameln, im Landkreis Schaumburg und im Landkreis Osnabrück dazu.