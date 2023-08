Agentur für Arbeit Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose zum Ferienstart in Niedersachsen im Juli Von dpa | 01.08.2023, 10:19 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niedersachsen im Juli gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl um rund 9800 oder vier Prozent auf etwa 255.900, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im selben Zeitraum um 0,2 Punkte auf nun 5,8 Prozent. Bezogen auf den Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland um fast 20.000.