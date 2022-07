ARCHIV - Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Prozess Mehr als sechs Jahre Haft für Misshandlung der Freundin Von dpa | 20.07.2022, 16:43 Uhr

Für die schweren Misshandlungen an ihrer früheren Freundin muss eine 28-Jährige aus Salzgitter für mehr als sechs Jahre ins Gefängnis. Die Angeklagte wurde am Mittwoch aufgrund von 13 erwiesenen Straftaten verurteilt, wie ein Sprecher des Landgerichts Braunschweig auf Anfrage mitteilte. Der Frau wurden unter anderem ein sexueller Übergriff in besonders schwerem Fall, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung sowie versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie räumte die Taten vor Gericht ein.