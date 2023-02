Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei warnt Mehr als fünf Millionen Schaden durch Betrug mit SMS Von dpa | 01.02.2023, 12:18 Uhr

Schockanrufe per Telefon gibt es immer noch, aber Trickbetrüger senden mittlerweile auch vermehrt SMS oder chatten per WhatsApp. Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 765 Fälle pro Monat allein in Niedersachsen.