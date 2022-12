Landtag Niedersachsen Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Mehr als eine Million von Winterinfektionswelle betroffen Von dpa | 13.12.2022, 12:49 Uhr

In Niedersachsen sind laut Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) derzeit mehr als eine Million Menschen von Erkältung, Grippe und RS-Virus betroffen - das Land hat rund acht Millionen Einwohner. „Die übliche Winterinfektionswelle läuft sehr hoch in diesem Jahr“, sagte Behrens am Dienstag im Landtag in Hannover. Die Welle treffe auf ein System, das seit mehr als zweieinhalb Jahren am Limit arbeite, erläuterte die Ministerin.