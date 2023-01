Inventur im Zoo am Meer Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Jährliche Inventur Mehr als 1000 Tiere leben im Zoo am Meer in Bremerhaven Von dpa | 04.01.2023, 15:12 Uhr

Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat seine Inventur abgeschlossen. Mehr als 1000 Tiere leben in dem Zoo. Erfreulich für den Betrieb sind auch die Besucherzahlen: Sie fielen 2022 höher aus als vor der Corona-Pandemie.