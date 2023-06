Max-Planck-Gesellschaft feiert 75-jähriges Bestehen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Forschung Max-Planck-Gesellschaft feiert Jubiläum: Neuer Chef im Amt Von dpa | 22.06.2023, 19:55 Uhr

Die Max-Planck-Gesellschaft hat am Donnerstag bei einem Jubiläumsfestakt ihr 75-jähriges Bestehen in Göttingen begangen. Dabei wurde auch die Führung der Forschungseinrichtung von Martin Stratmann an Patrick Cramer übergeben. Der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) wurde bereits im vergangenen Jahr zum neuen Chef bestimmt und war zuvor Leiter des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaft in Göttingen.