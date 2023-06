Max-Planck-Gesellschaft feiert 75-jähriges Bestehen Foto: -/Max-Planck-Gesellschaft/dpa/Archivbild up-down up-down Göttingen Max-Planck-Gesellschaft feiert 75-jähriges Bestehen Von dpa | 22.06.2023, 06:48 Uhr

Vor 75 Jahren ging die Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hervor. Am Ort der Gründung feiert sie nun ihr Jubiläum. Was sich in der Zwischenzeit getan hat.