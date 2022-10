Autor Max Goldt Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Schriftsteller Max Goldt mit Kulturpreis Deutsche Sprache geehrt Von dpa | 08.10.2022, 19:44 Uhr

Der Schriftsteller und Musiker Max Goldt („Katz und Goldt“) hat den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache erhalten. Mehr als 200 Gäste nahmen nach Angaben der Eberhard-Schöck-Stiftung, die den Preis vergibt, an der 21. Verleihung in Baden-Baden am Samstag teil. Die Jury hatte entschieden, Goldt sei „ein Meister der kleinen Formen, ein strenger Stilist, doch gleichzeitig offen für sehr freie poetische Formen“. Zudem sei er „ein wirkmächtiger Kritiker schludriger Sprache, in der sich schlampiges Denken offenbart“.