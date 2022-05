Ulrich Mäurer (SPD), Innensenator der Freien Hansestadt Bremen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler Sicherheit Mäurer: Zivil- und Katastrophenschutz dringend ausbauen Von dpa | 31.05.2022, 16:32 Uhr

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sieht dringenden Nachholbedarf beim Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland. Es dürfe nicht nur die Ausstattung der Bundeswehr erneuert und verbessert werden, sagte Mäurer mit Blick auf die Innenministerkonferenz, die am Mittwoch in Würzburg beginnt.