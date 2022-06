ARCHIV - Abiturprüfungen laufen im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Schulen Mathe-Abiprüfungen werden einen Punkt besser bewertet Von dpa | 10.06.2022, 11:03 Uhr

Niedersachsens Abiturienten können sich über eine bessere Mathe-Note freuen: Die Bewertung der schriftlichen Prüfungen wird um einen Punkt angehoben, weil für die Bewältigung der Aufgaben zu wenig Zeit zur Verfügung stand. Das hat das Kultusministerium mitgeteilt. „Die diesjährigen Mathematik-Klausuren waren zu bewältigen - aber von den meisten Prüflingen nicht in der dafür vorgesehenen Zeit“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um einen in Niedersachsen bisher einmaligen Schritt.