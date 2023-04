Basstölpel auf Helgoland Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Wattenmeer Maßnahmen gegen neue Vogelgrippe-Ausbrüche verabredet Von dpa | 05.04.2023, 05:36 Uhr

Zur Vorbereitung auf weitere mögliche Ausbrüche der hochansteckenden Vogelgrippe in Brutkolonien von Seevögeln im Wattenmeer haben Experten Handlungsempfehlungen verabredet. Wo es nötig ist, sollen in der nun anstehenden Brutzeit etwa Kadaver von verendeten Vögeln vermehrt eingesammelt werden. „Dadurch gibt es überhaupt die Chance, einen Ausbruch einzudämmen“, sagte Kristine Meise, Programmleiterin Zugweg und Biodiversität des Wattenmeersekretariats der Deutschen Presse-Agentur. Diese Eingriffe müssten aber genau abgewogen werden, da ein Einsammeln auch eine Störung bedeute. „Es könnte dazu führen, dass infizierte Tiere abwandern und das Virus in andere Kolonien weitertransportieren.“