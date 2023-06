Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bundesländer Maßnahmen gegen hohe Strompreise für Industrie gefordert Von dpa | 15.06.2023, 15:24 Uhr

Angesichts der hohen Strompreise in Deutschland fordern die Bundesländer nach Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mehr Maßnahmen vom Bund, um energieintensive Unternehmen zu schützen. Es drohe ein Substanzverlust für Deutschland, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin vor Beratungen der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz.