ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Bremen Maskierter Täter schießt auf Mitarbeiter einer Spielhalle Von dpa | 12.07.2022, 11:47 Uhr

Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter einen 56-jährigen Mitarbeiter einer Spielhalle in Bremen verletzt. Vermutlich habe der Mann mit einer Softairwaffe geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Softairwaffen sind spezielle Druckluftwaffen, die echten Schusswaffen oft sehr ähnlich sehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann, der mit einer Sturmhaube maskiert war, die Spielhalle in der Nacht zu Dienstag ausrauben.