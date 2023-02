Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg Maskierter Räuber mit Beil überfällt Tankstelle Von dpa | 19.02.2023, 13:57 Uhr

Ein maskierter Räuber hat eine Tankstelle in Wolfsburg überfallen und den Mitarbeiter mit einem Beil bedroht. Der Täter forderte den Mitarbeiter am Samstagabend auf, das Geld aus der Kasse in eine Stofftasche zu packen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkam der Täter. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.