Ermittlungen Maskierte Räuber überfallen Seniorin in ihrer Wohnung Von dpa | 06.10.2023, 15:31 Uhr | Update vor 15 Min.

Zwei maskierte Räuber haben eine Seniorin in ihrer Wohnung in Wolfsburg überfallen. Die Frau sowie ein Nachbar wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die 75-Jährige wachte in der Nacht zum Freitag von lauten Geräuschen im Treppenhaus auf, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf wurde ihre Wohnungstür mit brachialer Gewalt aufgebrochen, und zwei Unbekannte stürmten in die Räume. Die Täter stießen die Seniorin zur Seite und durchsuchten das Wohnzimmer.