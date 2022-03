Deutsche Bahn FOTO: Bernd Thissen Polizeieinsatz Maskenverweigerer schlägt Zugbegleiter ins Gesicht Von dpa | 15.03.2022, 11:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein aggressiver Maskenverweigerer hat auf einer Bahnfahrt von Stuttgart nach Hannover einen Zugbegleiter bedroht - und ihm schließlich ins Gesicht geschlagen. Der 57-Jährige sei am Montag ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Ein 39 Jahre alter Zugbegleiter sprach ihn darauf an und bat ihn, die Maske aufzusetzen. Daraufhin drohte ihm der ältere Mann Schläge an. Der 39-Jährige rief das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn, um den Mann in Hannover zum Aussteigen zu bewegen.