Pandemie Maskenpflicht in Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen fällt Von dpa | 08.04.2023, 08:24 Uhr

In den vergangenen Monaten sind bereits etliche staatliche Corona-Regeln aufgehoben worden. In kaum einem Bereich galt noch eine Maskenpflicht. Nun fällt diese auch in einem letzten Bereich.