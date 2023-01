Daniela Behrens Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild up-down up-down Pandemiebekämpfung Maskenpflicht im ÖPNV entfällt voraussichtlich im Februar Von dpa | 12.01.2023, 12:32 Uhr

Die Maskenpflicht im Nahverkehr in Niedersachsen entfällt voraussichtlich im Februar. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover an. Ein konkretes Datum nannte sie zunächst nicht. Die Pflicht hatten bereits mehrere Bundesländer aufgehoben, etwa Bayern oder Schleswig-Holstein.