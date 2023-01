FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Masken zu teuer: Geschäftspartner gekidnappt Von dpa | 20.01.2023, 18:42 Uhr

Um den Preis für die gekauften FFP2-Masken zu drücken, soll eine 46-Jährige in Berlin ihren Geschäftspartner gekidnappt und mit einer Waffe bedroht haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft der Frau erpresserischen Menschenraub und Diebstahl vor, wie ein Behördensprecher am Freitag mitteilte. Es sei Anklage zum Landgericht Berlin erhoben worden. Nach den Ermittlungen soll die Frau den 34-Jährigen gemeinsam mit vier unbekannten Komplizen zwei Tage lang in einer fremden Wohnung festgehalten und letztlich 50.000 Euro erbeutet haben.