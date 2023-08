Politisches Denken Masha Gessen erhält Hannah-Arendt-Preis 2023 Von dpa | 03.08.2023, 16:11 Uhr | Update vor 11 Min. Schriftstellerin Gessen Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken erhält Masha Gessen. Gessen gehört der Jury zufolge zu den mutigsten Chronistinnen und Chronisten der Zeit, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Gessens Bücher, Essays und Präsenz öffneten neue Sichtweisen, die hälfen, eine Welt im beschleunigten Wandel zu verstehen, teilte der Trägerverein des Preises mit. Gessen, 1967 in Moskau geboren, schreibt über politische Strömungen und Konflikte in der US-amerikanischen und in der russischen Gesellschaft. Gessen lebt in New York City in den Vereinigten Staaten.