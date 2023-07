Maschsee Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Maschseefest will Hannover „in maritime Stimmung versetzen“ Von dpa | 25.07.2023, 17:36 Uhr | Update vor 51 Min.

Nach dem erfolgreichen Neustart vor einem Jahr erwarten die Veranstalter des Maschseefests in der niedersächsischen Landeshauptstadt wieder über zwei Millionen Besucher. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eröffnet am Mittwoch (18.00 Uhr) das Gourmetfest, das 19 Tage lang mit kostenlosen Konzerten und unzähligen kulinarischen Angeboten rund um den See gefeiert wird. Das 36. Maschseefest solle „die Stadt in maritime Stimmung und exklusiven Hochgenuss versetzen“, sagte Hans Nolte, der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH. Im vergangenen Jahr besuchten rund 2,2 Millionen Gäste nach zweijähriger Corona-Zwangspause das Fest.