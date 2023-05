Feuerschiff Elbe 3 Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Sanierung Marodes Museumsschiff „Elbe 3“ wird fit gemacht Von dpa | 26.05.2023, 14:52 Uhr

Das marode Feuerschiff „Elbe 3“ aus dem Bestand des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven wird in den nächsten drei Monaten auf der Bredo-Werft saniert. Am frühen Freitagmorgen wurde das mehr als 100 Jahre alte Schiff von zwei Schleppern aus dem Museumshafen über die Außenweser in den Fischereihafen gezogen. Wegen des schlechten Zustands des Schiffes war es seit mehr als einem Jahrzehnt für Besucherinnen und Besucher nicht mehr zugänglich, sagte ein Museumssprecher. Für eine Sanierung war bislang kein Geld vorhanden.