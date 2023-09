Agrar Markus Mushardt steht im Finale zum „Landwirt des Jahres“ Von dpa | 12.09.2023, 07:38 Uhr | Update vor 39 Min. Markus Mushardt Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Markus Mushardt aus Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ist als einziger Niedersachse für den Landwirt des Jahres 2023 nominiert. Der 31-Jährige setzt sich für eine nachhaltige Art des Ackerbaus ein. Bundesweit stehen 21 Fachleute im Finale, Preisverleihung ist am 24. Oktober in Berlin. Der „Ceres-Award“ wird seit 2014 vom Fachmagazin „Agrarheute“ vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an Landwirte, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen.