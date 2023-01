Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Markt für Deko- und Haushaltsartikel in Flammen Von dpa | 02.01.2023, 21:08 Uhr

Am Montagabend ist in einem Geschäft in Hannover ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Menschen zu Schaden gekommen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr Hannover mitteilte. Die Besucher konnten rechtzeitig den Markt für Deko- und Haushaltsartikel verlassen, hieß es.