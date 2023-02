Dieter Janecek Foto: dpa up-down up-down Schiffbau Maritim-Koordinator will zivile Teilnutzung von Marinewerft Von dpa | 20.02.2023, 13:22 Uhr

Der Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft, Dieter Janecek (Grüne), hat sich mit Nachdruck dafür ausgesprochen, eine Teilfläche der Warnemünder Marinearsenal-Werft für die zivile Produktion von Offshore- Konverterplattformen zu nutzen. Er wisse, dass dies eine sensible Frage sei, bei der es letztlich eine politische Entscheidung brauche, sagte er am Montag zum Auftakt seiner viertägigen Antrittsreise durch Norddeutschland in Rostock. Er machte aber klar: „Ja, wir wollen, dass das hier zustande kommt.“