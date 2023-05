Marihuana Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Marihuana-Plantage: Durchsuchung dauerte vier Tage Von dpa | 12.05.2023, 14:45 Uhr

Nach vier Tagen geht am Freitag die Sicherung der Beweismittel nach einer Razzia im Landkreis Goslar zu Ende. Seit Dienstag durchsuchten Ermittler eine Indoor-Marihuana-Plantage in Liebenburg, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Demnach war es der längste Einsatz der Polizei Goslar seit Jahrzehnten. Zehn Menschen wurden in dem Zusammenhang festgenommen.