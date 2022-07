ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Zollkontrolle Marihuana im Wert von 335.000 Euro in Kartons versteckt Von dpa | 13.07.2022, 16:54 Uhr

Beim Versuch, in Umzugskartons versteckte Pakete mit Marihuana über die Grenze nach Deutschland zu schmuggeln, hat der Zoll einen Mann aus Bremen festgenommen. Der 31-Jährige fiel den Zollbeamten am Dienstagnachmittag bei der Einreise aus den Niederlanden am Grenzübergang bei Bad Bentheim auf. Angeblich habe er mit einem Freund einen Umzug nach Amsterdam gemacht, sagte er den Beamten laut einer Mitteilung vom Mittwoch.