Cuxhaven Mann zündet eigenes Einfamilienhaus an Von dpa | 16.05.2023, 13:43 Uhr

Ein 43-jähriger Mann hat in Dorum an der Wurster Nordseeküste das eigene Einfamilienhaus angezündet, während seine Ehefrau und die Kinder im Gebäude waren. Alle Familienmitglieder konnten das Haus verlassen, bevor es vollständig in Brand geriet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war zuvor im Streit gegen seine Ehefrau gewalttätig geworden, sie wurde dabei am Sonntag leicht verletzt.