Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Nachbarschaftsstreit Mann wird mit Schraubenzieher angegriffen und verletzt Von dpa | 16.01.2023, 15:59 Uhr

Bei einem Nachbarschaftsstreit im Kreis Hameln-Pyrmont ist ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Bewohner eines Mehrparteienhauses in Stadtoldendorf habe am Samstag mit einem Schraubenzieher auf seinen Nachbarn eingestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.