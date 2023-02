Ein Dieb wollte in Bremen ein 25-Liter-Bierfass unter seiner Jacke verstecken. Sein Plan ging nach hinten los. Symbolfoto: imago images / McPHOTO up-down up-down 25-Liter-Fass unter Jacke Mann will Bierfass aus Bremer Lokal klauen und scheitert kläglich Von Eyke Swarovsky | 28.02.2023, 17:26 Uhr

Dass zuweilen Gepäckstücke an Bahnhöfen von Dieben im Vorbeigehen geklaut werden, ist bekannt. Kurios war jedoch der Versuch eines 33-jährigen Mannes am Dienstagvormittag am Bremer Hauptbahnhof.