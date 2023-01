Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Uelzen Mann wegen Brandstiftung festgenommen: 450.000 Euro Schaden Von dpa | 16.01.2023, 08:05 Uhr

Die Polizei hat nach zwei Bränden in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) und in Oetzendorf (Landkreis Uelzen) einen 35-Jährigen aufgrund von Brandstiftung festgenommen. Bei den Bränden am Sonntagabend ist ein Schaden von insgesamt rund 450.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.