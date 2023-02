Landgericht Bremen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Bremen Mann wegen Angriffs mit Grabstein verurteilt Von dpa | 07.02.2023, 15:39 Uhr

Wegen versuchten Mordes ist ein 37 Jahre alter Mann am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Bremen sah es als erwiesen an, dass der Mann im Mai 2022 auf einem Friedhof in Bremerhaven versucht hatte, einen schlafenden Mann mit einem Grabstein zu erschlagen. Der Prozess hatte im Dezember begonnen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.