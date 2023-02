Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Mann versteckt 31.000 Euro in Jacke Von dpa | 01.02.2023, 16:34 Uhr

Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze rund 31.000 Euro sichergestellt. Ein 29-Jähriger hatte das Geld im Innenfutter seiner Jacke versteckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann steht im Verdacht der Geldwäsche. Die Beamten hatten in der Nacht zum Dienstag zwei Männer in einem Auto in Bad Bentheim kontrolliert, die zuvor über die Autobahn 30 aus den Niederlanden eingereist waren.