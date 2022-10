Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Osterholz Mann verliert Kontrolle über Auto - Tochter schwer verletzt Von dpa | 22.10.2022, 13:46 Uhr

Eine 16 Jahre alte Beifahrerin ist in Osterholz-Scharmbeck in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ihr Vater habe auf gerader Strecke plötzlich die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto prallte erst gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert.