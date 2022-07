ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Bremen Mann verletzt Ex-Freundin mit Messer: Haftbefehl erlassen Von dpa | 01.07.2022, 14:00 Uhr

Die Bremer Polizei hat einen Mann festgenommen, der seine Ex-Partnerin Monate nach der Trennung geschlagen und mit einem Messer verletzt haben soll. Der 29-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben von Freitag unter einem Vorwand mit der 38 Jahre alten Frau verabredet und war dann am Mittwochabend mit ihr in ein Waldstück in Bremen-Vegesack gefahren. Er schlug die Ex-Freundin gegen den Kopf und stach mehrmals mit dem Messer auf sie ein, wobei sie im Gesicht und an Ober- und Unterkörper verletzt wurde.