Festnahme Mann überfällt Tankstelle: Wird festgenommen Von dpa | 01.10.2023, 08:56 Uhr | Update vor 48 Min.

In Kirchdorf (Landkreis Diepholz) hat die Polizei einen 22-Jährigen festgenommen, der mutmaßlich zuvor eine Tankstelle überfallen hatte. Zeugen hatten den Tatverdächtigen auf seiner Flucht am Samstagabend verfolgt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige hatte demnach die Angestellte der Tankstelle mit einem Taser bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend sei er mit seiner Beute erst zu Fuß und dann mit einem Auto geflüchtet.