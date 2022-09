Blaulicht Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Schaumburg Mann überfährt in der Nacht „riesigen Krebs“ in Stadthagen Von dpa | 11.09.2022, 15:35 Uhr

Eine ungewöhnlich große Krabbe hat ein Autofahrer in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) mit seinem Wagen überfahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rief der Mann in der Nacht an und berichtete, der „riesige Krebs“ würde trotz eines fehlenden Beins noch leben. Zunächst hielten die Beamten den Anruf für einen schlechten Scherz. Vor Ort stellte sich dann heraus: Bei dem inzwischen verendeten Tier handelte es sich offenbar um eine chinesische Wollhandkrabbe - mit einem Durchmesser von rund 30 Zentimetern.